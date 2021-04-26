СКР возбудил уголовное дело по факту издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту опубликованного в интернете видеоролика, в котором медсестра издевается над пожилой лежачей пациенткой. Инцидент произошел в московской больнице №36 имени Иноземцева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту опубликованного в интернете видеоролика, в котором медсестра издевается над пожилой лежачей пациенткой. Инцидент произошел в московской больнице №36 имени Иноземцева.
Следователи провели осмотр места происшествия, установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, а также наличие камер видеонаблюдения. Сотрудники СКР также допросили руководство больницы и медицинский персонал.
Собственную проверку по факту издевательств над пациенткой проводит Департамент здравоохранения Москвы. Чиновники сообщили, что по результатам проверки виновные будут уволены.
Ранее в интернете была опубликована запись, на которой предположительно пьяная медсестра оскорбляет лежачую пациентку, бьет ее и делает ей «сдохнуть». Инцидент записала на камеру смартфона другая пациентка больницы №36.