Защита Алексея Навального подала три иска к администрации покровской ИК-2
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального подали в Петушинский суд Владимирской области три иска к администрации исправительной колонии №2 города Покров. В этом учреждении политик отбывает срок по делу «Ив Роше»
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального подали в Петушинский суд Владимирской области три иска к администрации исправительной колонии №2 города Покров. В этом учреждении политик отбывает срок по делу «Ив Роше».
В одном иске защита оппозиционера требует незаконным решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг. Во втором иске защита требует признать незаконным решение комиссии администрации ИК-2 о постановке Навального на учет как склонного к побегу, из-за чего в отношении политика продолжается пытка лишения сна (в течение ночи его несколько раз проверяют сотрудники колонии). И, наконец, в третьем иске содержится требование признать незаконным действие сотрудников покровской колонии по цензурированию газет, которые получает по подписке Алексей Навальный.
Петушинский суд Владимирской области пока не назначил дату рассмотрения исков.