Преподавателя художественной школы при Строгановке уволили из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!»
Преподавателя художественной школы при Строгановской академии Юлию Цехмейстрюк уволили с работы из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!». С работы ее «попросили» после утечки базы электронных адресов
Преподавателя художественной школы при Строгановской академии Юлию Цехмейстрюк уволили с работы из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!». С работы ее «попросили» после утечки базы электронных адресов зарегистрировавшихся на сайте в поддержку оппозиционера.
Юлия Цехмейстрюк рассказала «МБХ медиа», что после утечки данных ей позвонил начальник - директор художественной школы Петр Козорезенко – и сообщил, что ему пришел указ вышестоящего руководства об увольнении преподавателя.
«Сказал: «Говорят, что ты собралась на какой-то митинг, поставила какую-то метку, объясни мне, что вообще происходит?». Он заслуженный художник, за политическими новостями не следит и даже не слышал про митинги в поддержку Алексея Навального, у нас с ним хорошие отношения, он не хочет меня увольнять, но, судя по всему, у него нет другого выхода», - сообщила Цехмейстрюк.
Юлия Цехмейстрюк также оказалась в числе тех, кто после слива базы данных получил от неизвестных письма с угрозой деанонимизации. Напомним, что зарегистрированные на сайте «Свободу Навального!» получили угрозы, что в скором времени на работе узнают об их политических взглядах.
Интернет-пользователи тогда заметили, что такое угрозы получили только те, кто при регистрации на сайте в поддержку Навального использовал электронную почту, ранее «засветившуюся» в МФЦ или на портале «Госуслуги».