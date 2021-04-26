Rutube ограничил доступ к роликам о «третьей дочери Путина» и усадьбах друзей президента в Геленджике
Российский видеохостинг Rutube ограничил доступ к двум роликам издания «Открытые медиа». Это видеоролики об усадьбах ближайшего окружения президента возле «дворца Путина» под Геленджиком и предполагаемой третьей дочери главы государства Луизе Розовой
Российский видеохостинг Rutube ограничил доступ к двум роликам издания «Открытые медиа». Это видеоролики об усадьбах ближайшего окружения президента возле «дворца Путина» под Геленджиком и предполагаемой третьей дочери главы государства Луизе Розовой.
Ролики были загружены на канал «ОМ» в начале апреля и успешно прошли модерацию. Однако после 23 апреля обе записи перестали быть доступны, а на электронную почту редакции пришло оповещение, что видео нарушает условия пользовательского соглашения Rutube.
Единственным владельцем Rutube выступает холдинг «Газпром-медиа». Сервис позиционируется как аналог американской платформы YouTube, однако его администраторы не брезгуют цензурой. Ранее «Открытые медиа» уже сообщали, что им не удалось загрузить на свой канал расследования Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком и о причастности к его отравлению сотрудников ФСБ. При этом на YouTube оба фильма доступны для просмотра.