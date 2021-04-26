В 27 российских регионах из-за пандемии коронавируса снизилось качество жизни
С начала пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений в 27 регионах России качество жизни существенно понизилось по сравнению с доковидными годами
С начала пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений в 27 регионах России качество жизни существенно понизилось по сравнению с доковидными годами.
В исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сообщается, что лидером по уровню падения качества жизни стал Севастополь, позиция которого в рейтинге упала сразу на 14 пунктов.
Существенно снизилось качество жизни в Чувашии, Удмуртии, Архангельской области и Тамбовской области. Эксперты основными причинами снижения качества жизни большинства граждан называют сокращение товарооборота и рост задолженности россиян перед банками и микрофинансовыми организациями.
При этом в Карелии ситуация несмотря на пандемию, напротив, стала лучше. Регион поднялся на девять пунктов и занял 53-е место. Причиной улучшения качества жизни стало повышение доступности жилья, рост депозитов населения и основных фондов социальной сферы, сообщает РБК.
Регионы-лидеры в пандемию коронавируса сохранили качество жизни населения на прежнем уровне. Санкт-Петербург занял первое место, Москва – второе, Белгородская область – третье, Московская область – четвертое, а Воронежская область – пятое.
В конце рейтинга оказались Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия и Тыва.