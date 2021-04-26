Суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального до вынесения решения по делу об экстремизме
Прокуратура Москвы попросила суд приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр иностранных агентов) и штабов Алексея Навального на время рассмотрения иска ведомства о признании этих организаций экстремистскими
Обновлено: В Мосгорсуде заявили, что пока решение о запрете определенных действий в отношении ФБК и штабов Навального не выносилось. Этот вопрос находится на рассмотрении.
Прокуратура Москвы попросила суд приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр иностранных агентов) и штабов Алексея Навального на время рассмотрения иска ведомства о признании этих организаций экстремистскими.
Суд ходатайство столичной прокуратуры поддержал, отметив, что сайтах и в соцсетях ФБК и штабов Навального публикуются «призывы к массовым беспорядкам» и такая «экстремистская деятельность» нарушает права и свободы граждан, сообщает «Команда 29», адвокаты которой представляют интересы борцов с коррупцией в суде.
«Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование», - написал в Twitter директор ФБК Иван Жданов.
Напомним, что суть претензий прокуратуры Москвы к ВБК и штаба Навального остается неизвестной, поскольку дело было оперативно засекречено. Это означает, что судебное разбирательство о признании организаций Алексея Навального экстремистскими будет проходить в закрытом режиме, а адвокаты смогут ознакомиться с материалами дела в день первого заседания.
Соратники Алексея Навального не сомневаются, что ФБК и штабы будут признаны экстремистскими организациями, поскольку это позволит властям прекратить сбор пожертвований на борьбу с коррупцией и санкционировать уголовное преследование всех сторонников политика. При этом засекречивание материалов дела может говорить только об одном – у прокуратуры нет никаких доказательств осуществления фондом и штабами экстремистской деятельности.