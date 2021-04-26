Власти хотят привлечь заключенных к строительству БАМа и Транссиба
Российское правительство обсуждает вопрос о привлечении заключенных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. До середины мая текущего года Министерство транспорта, ФСИН и «Российские железные дороги» должны проработать данный вопрос
Российское правительство обсуждает вопрос о привлечении заключенных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. До середины мая текущего года Министерство транспорта, ФСИН и «Российские железные дороги» должны проработать данный вопрос.
Правительственные чиновники констатировали, что на строительстве БАМа имеется острый дефицит кадров, который возник, в том числе, из-за сокращения количества мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Сейчас нехватку кадров власти пытаются компенсировать да счет железнодорожных войск, но к работам удалось привлечь только 5 тысяч человек вместо необходимых 15 тысяч, сообщает «КоммерсантЪ».
Действующее законодательство не запрещает привлекать заключенных к работам за пределами исправительных учреждений. При этом трудовая деятельность повышает шансы арестантов на условно-досрочное освобождение.