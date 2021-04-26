Депутаты Госдумы предложили назвать одну из улиц Москвы именем Юрия Лужкова
Более 30 депутатов Государственной думы от «Единой России», КПРФ и «Справедливой Росси – За правду!» обратись к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назвать одну из столичных улиц в честь бывшего главы города Юрия Лужкова
Более 30 депутатов Государственной думы от «Единой России», КПРФ и «Справедливой Росси – За правду!» обратись к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назвать одну из столичных улиц в честь бывшего главы города Юрия Лужкова.
Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») написал в своем Telegram-канале, что Юрий Лужков хотя и был неоднозначной фигурой, но для Москвы и москвичей «сделал очень много». «Он точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города», - отметил депутат.
Александр Хинштейн предложил назвать именем Юрия Лужкова «какое-то безымянное место, где нет домов и учреждений», а также заручиться поддержкой местных жителей.
В мэрии Москвы предложение депутатов пока не прокомментировали.
Напомним, что Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы, пока тогдашний президент Дмитрий Медведев не отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Новым главой столицы стал выходец из Тюменской области Сергей Собянин.
Юрий Лужков скончался в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.