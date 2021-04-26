Российские власти запретят экспорт бензина за границу для снижения внутренних цен на топливо
Российское правительство готовит правовую базу для введения временного запрета на вывоз топлива из страны. Для этого бензин внесут в перечень товаров, экспорт которых власти могут временно ограничивать
Российское правительство готовит правовую базу для введения временного запрета на вывоз топлива из страны. Для этого бензин внесут в перечень товаров, экспорт которых власти могут временно ограничивать.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака сообщает, что Министерству энергетики поручено подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».
Временно ограничить вывоз бензина за границу власти хотят для сдерживания цен, которые с начала 2021 года выросли больше, чем за весь 2020 год. Предполагается, что ограничение экспорта приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке и, как следствие, к снижению цен.
По данным Росстата, с начала года повышение топливных цен составило 3,2% (в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год). Рост стоимости бензина сейчас опережает текущий уровень инфляции (2,1%).