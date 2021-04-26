26 апреля 2021, 10:41
Начальника полиции Омска задержали за получение взятки от бизнесмена
Сотрудники ФСБ России в понедельник, 26 апреля, задержали начальника управления МВД по городу Омск. Вместе с главой полиции был задержан его подчиненный
Фото: papareklama.ru
Сотрудники ФСБ России в понедельник, 26 апреля, задержали начальника управления МВД по городу Омск. Вместе с главой полиции был задержан его подчиненный.
По данным РИА Новости, начальника омской полиции и его сотрудника подозревают в получении взятки от бизнесмена в размере 3,5 млн рублей. Следствие считает, что полицейские за взятку обещали предпринимателю оказывать общее покровительство.
Подозреваемые были задержаны с поличным во время передачи денег. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере».