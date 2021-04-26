26 апреля 2021, 08:14
В Ростове-на-Дону победителей конкурса «Учитель года» наградили иконами
Учительница опубликовала в тиктоке фрагменты церемонии награждения с подписью «Победителям в конкурсе "Учитель года" деньги сто процентов дадут! Что подарили на самом деле...». На видео она демонстрирует икону в целлофановом пакете
Фото: TikTok
В Ростове-на-Дону победителям конкурса «Учитель года» вручили в качестве призов иконы вместо денег. Об этом рассказал в соцсети TikTok один из педагогов.
Учительница опубликовала в тиктоке фрагменты церемонии награждения с подписью «Победителям в конкурсе "Учитель года" деньги сто процентов дадут! Что подарили на самом деле...». На видео она демонстрирует икону в целлофановом пакете.
Глава отдела образования Ворошиловского района Ростова-на-Дону Ирина Микова сообщила изданию «Подъем», что иконами наградили только учителей, победивших в номинации «Учитель основ православной культуры». Остальным учителям вручили сервизы и книги.