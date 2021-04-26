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26 апреля 2021, 08:06

Россиян могут поощрить за отдых на родине дополнительными днями отпуска

Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил поощрить россиян, которые предпочли провести отпуск на родине, а не за границей, дополнительными выходными

Россиян могут поощрить за отдых на родине дополнительными днями отпуска
Фото: Яндекс.Дзен

Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил поощрить россиян, которые предпочли провести отпуск на родине, а не за границей, дополнительными выходными.

Так, общественник предлагает увеличить «патриотам» продолжительность отпуска с 28 до 35 дней.

Султан Хамзаев направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором сообщил, что ежегодно миллионы россиян выезжают на отдых за границу и оставляют там «миллиарды рублей». По мнению общественника, россияне могли бы поехать на отечественные курорты, а потраченные ими деньги тогда ушли бы на развитие местной инфраструктуры, сообщает RT.

В качестве поощрения для россиян, которые выберут отдых на родине, Хамзаев предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Кто в этом случае будет оплачивать гражданам дополнительные дни отпуска, работодатель или государство, член Общественной палаты не уточнил.

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