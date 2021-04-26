Россиян могут поощрить за отдых на родине дополнительными днями отпуска
Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил поощрить россиян, которые предпочли провести отпуск на родине, а не за границей, дополнительными выходными
Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил поощрить россиян, которые предпочли провести отпуск на родине, а не за границей, дополнительными выходными.
Так, общественник предлагает увеличить «патриотам» продолжительность отпуска с 28 до 35 дней.
Султан Хамзаев направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором сообщил, что ежегодно миллионы россиян выезжают на отдых за границу и оставляют там «миллиарды рублей». По мнению общественника, россияне могли бы поехать на отечественные курорты, а потраченные ими деньги тогда ушли бы на развитие местной инфраструктуры, сообщает RT.
В качестве поощрения для россиян, которые выберут отдых на родине, Хамзаев предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Кто в этом случае будет оплачивать гражданам дополнительные дни отпуска, работодатель или государство, член Общественной палаты не уточнил.