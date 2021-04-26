«Земля кочевников» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм»
В Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля по московскому времени состоялась церемония вручения престижной американской кинопремии «Оскар». Отметим, что эта премия вручалась уже в 93-й раз
В Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля по московскому времени состоялась церемония вручения престижной американской кинопремии «Оскар». Отметим, что эта премия вручалась уже в 93-й раз.
Лучшим фильмом 2020 года академики признали картину «Земля кочевников». Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла в этом фильме главную роль, удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая актриса первого плана». Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинса за работу в картине «Отец».
Лучшим режиссером стал Хлои Чжао за работу над картиной «Земля кочевников».
«Оскар» за лучшие актерские работы второго плана вручили Юн Ё-джон («Минари») и Дэниэлу Калуя («Иуда и черный мессия»).
Лучшим фильмом на иностранном языке американская киноакадемия выбрала картину из Дании с названием «Еще по одной», а лучшим анимационным полнометражным фильмом стала «Душа».