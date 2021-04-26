Жители и депутаты Дубны выступили против размещения комплекса по переработке строительного мусора
Противники мусороперерабатывающего завода отметили, что такое предприятие невозможно разместить так, чтобы рядом не было жилых или социальных объектов, поскольку Дубна - очень маленький город
Жители подмосковного наукограда Дубна, местные депутаты, Общественная палата и градообразующие предприятия написали письмо на имя губернатора Андрея Воробьева с просьбой помешать планам компании «РТ-Инвест» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех») построить в городе завод по переработке строительного мусора.
Противники мусороперерабатывающего завода отметили, что такое предприятие невозможно разместить так, чтобы рядом не было жилых или социальных объектов, поскольку Дубна - очень маленький город.
Компания «РТ-Инвест» уже этим летом планирует запустить на базе РФК Экосистемы переработку строительного мусора, который сама Дубна практически не производит. Предполагается, что завод будет перерабатывать 200 тысяч тонн строительного мусора.
Располагаться предприятие будет совсем рядом с университетом, в котором работают и учатся 5 тысяч человек. Более того, у завода есть общая граница с университетским городком. В санитарно-защитную зону предприятия могут попасть и жилая застройка вместе с участками, которые власти выделили многодетным семьям.
Жители Дубны собрали более 10 тысяч подписей против строительства завода по переработке строительного мусора. Граждан поддержали депутаты, Общественная палата, Торгово-промышленная палата и руководители градообразующих предприятий. Все они направили письма губернатору Андрею Воробьеву, однако ответа на них не последовало.
В«РТ-Инвест» заявили, что открытие комплекса по переработке строительного мусора создаст в Дубне 70 новых рабочих мест. Компания также обещает, что завод будет оснащен самым современным оборудованием, а поступать на переработку будут только отходы, которые не наносят вред окружающей среде, сообщают «Вести Дубны».