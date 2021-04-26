В Индии побит очередной рекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19
Власти Индии заявили о «коронавирусном шторме» в связи с продолжающимся ростом заболеваемости. Накануне в стране был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заразившихся - 349 тысяч человек
Власти Индии заявили о «коронавирусном шторме» в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19. Накануне в стране был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заразившихся - 349 тысяч человек.
Глава правительства Нарендра Моди заявил, что болезнь стремительно распространяется по стране из-за мутации коронавирусной инфекции. По некоторым данным, «индийский» штамм уже попал в некоторые страны Европы.
Премьер-министр призвал граждан сделать прививку от COVID-19 и соблюдать меры предосторожности.
Агентство Reuters сообщает, что в Индии каждый день от вызванных коронавирусом осложнений умирает более двух тысяч человек, а в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса.
Местные крематории не справляются с большим количеством тел, поэтому умерших начали сжигать на улицах.
Примечательно, что власти Индии по непонятным причинам не вводят запрет на проведение массовых мероприятий, хотя ситуация с коронавирусом в стране катастрофическая. Сейчас продолжается фестиваль Кумбха Мела с омовением в реке Ганг. Это мероприятие могут посетить 150 млн человек, сообщает РБК.