Министерство труда предложило отказаться от потребительской корзины
Министерство труда России предложило упразднить потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Инициатива министерства сейчас находится в стадии обсуждения
Министерство труда России предложило упразднить потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Инициатива министерства сейчас находится в стадии обсуждения.
Минтруда предлагает признать утратившим силу приказ правительства от 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания для определения уровня потребительских цен при исчислении величины прожиточного минимума», сообщает ТАСС.
Кроме того, ведомство хочет отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума, который меняется в зависимости от стоимости потребительской корзины.
Авторы инициативы пояснили, что в конце прошлого года были принят новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Оба показателя сейчас рассчитываются не исходя из данных потребительской корзины, а из медианного дохода россиян. Это позволило повысить размер МРОТ на 5,5%, а прожиточный минимум - на 3,7%.