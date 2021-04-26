СКР начал проверку по факту издевательств медсестры над пациенткой в московской больнице
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку по факту издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице №36 имени Иноземцева
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку по факту издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице №36 имени Иноземцева.
Бастрыкин поручил следователям изучить ситуацию в столичной больнице, опросить свидетелей и потерпевшую.
Проверка проводится в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором пьяная медсестра издевается над пожилой пациенткой и оскорбляет ее. Инцидент на камеру телефона сняла беременная пациентка Лея Леонова.
Женщина рассказала, что пенсионерку вывезли из палаты в коридор, где она стонала и плакала.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что проведут свою проверку в больнице №36. В учреждение будет направлена медицинская инспекция.
«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», - заявили в департаменте.