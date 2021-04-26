26 апреля 2021, 00:38
Россия внесет США в список «недружественых стран»
Представитель МИД России также заявила, что президентский указ о принятии мер в отношении «недружественных стран» стал ответом Москвы на антироссийские санкции
Фото: u-f.ru
Российские власти намерены включить США в список «недружественных стран». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире телеканала «Россия 1» Мария Захарова заявила, что страны, попавшие в список «недружественных», в соответствии с указом президента Владимира Путина не смогут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих посольств.
Представитель МИД России также заявила, что президентский указ о принятии мер в отношении «недружественных стран» стал ответом Москвы на антироссийские санкции.
«Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ, это защита нашей страны от враждебных недружественных акций», - добавила Мария Захарова.