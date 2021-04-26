26 апреля 2021, 00:06
Минпросвещения проверит все учебники истории после критики президента
Министерство просвещения России проведет ревизию всех учебников по истории из-за критики Владимира Путина. Ранее глава государства заявил, что как минимум в одном школьном учебнике отсутствовал раздел о битве под Сталинградом
Фото: mybryansk.ru
Министерство просвещения России проведет ревизию всех учебников по истории из-за критики президента Владимира Путина. Ранее глава государства заявил, что как минимум в одном школьном учебнике отсутствовал раздел о битве под Сталинградом.
Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что специалисты министерства проведут «полный анализ» всей учебной литературы. По итогам проверки в школьные учебники истории будут внесены необходимые изменения.
Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию раскритиковал современные учебники истории за отсутствие в них подробностей о Сталинградской битве.