Обвиняемый в торговле людьми глава центра суррогатного материнства назвал своими клиентами Володина и Киркорова
Бывший глава Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который проходит обвиняемым по делу о торговле людьми, назвал клиентами своего фонда спикера Госдумы Вячеслава Володина, певцов Сергея Лазарева и Филипа Киркорова
Бывший глава Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который проходит обвиняемым по делу о торговле людьми, назвал клиентами своего фонда спикера Госдумы Вячеслава Володина, певцов Сергея Лазарева и Филипа Киркорова, а также других известных россиян.
Фамилии VIP-клиентов, которые обращались за услугами суррогатных матерей, Владислав Мельников перечислил в ходе заседания Мосгорсуда. Запись его выступления опубликовал портал news.ru, а адвокат Людмила Айвар подтвердила подлинность показаний.
В суд Мельников заявил, что занимается программами суррогатного материнства в России больше 20 лет «в строгом соответствии с законами Российской Федерации». Обвиняемый рассказал, что сделал счастливыми родителями сотни супружеских пар и «не состоящих в браке одиноких мужчин». Затем он назвал имена некоторых своих клиентов из числа «одиноких мужчин». Это артисты Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, актер Евгений Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Примечательно, что последний подает декларацию на своего несовершеннолетнего ребенка, но не подает аналогичный документ на жену.
Напомним, резонансное дело о торговле людьми было возбуждено против экс-гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, члена Российской ассоциации репродукции человека Константина Свитнева, а также акушеров, гинекологов и репродуктологов.
Дело было возбуждено после того, как в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех новорожденных детей, один из которых оказался мертвым. По версии следствия, дети были рождены суррогатными матерями для продажи иностранным гражданам.