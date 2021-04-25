Пожилых москвичей поощрят подарочными картами за прививку от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске программы поощрения граждан за вакцинацию против коронавируса «Миллион призов». Согласно этой программе, жителям столицы старше 60 лет за прививку от COVID-19 будут вручать призы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске программы поощрения граждан за вакцинацию против коронавируса «Миллион призов». Согласно этой программе, жителям столицы старше 60 лет за прививку от COVID-19 будут вручать призы.
По словам Сергея Собянина, с 27 апреля привитым москвичам будут вручать подарочные карты на тысячу рублей или промокод на аналогичную скидку, которые можно потратить в магазинах.
Подарочные карты можно получить в поликлиниках и в пунктах вакцинации, а для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
Использовать подарочные карты или промокоды на скидку можно в магазинах, аптеках и кафе у партнеров программы «Миллион призов».
«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии», - заявил Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщил, что в Москве на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 400 тысяч граждан старше 60 лет.