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24 апреля 2021, 18:55

Начальника УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте

В Забайкальском крае во время охоты убит начальник УФСИН по региону Евгений Шихов. По предварительным данным, силовика застрелил пьяный егерь в ходе конфликта

Начальника УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
Фото: zab.ru

В Забайкальском крае во время охоты убит начальник УФСИН по региону Евгений Шихов. По предварительным данным, силовика застрелил пьяный егерь в ходе конфликта.

В официальном заявлении Следственного комитета по Забайкалью говорится, что на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелил из ружья в двух человек. Оба от полученных ранений скончались.

Телеграм-каналы сообщают, что конфликт возник во время застолья, в ходе которого работник охотничьего угодья выстрелил в генерала и его приятеля.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек». Егерь задержан, с ним проводятся следственные действия.

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