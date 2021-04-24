24 апреля 2021, 18:55
Начальника УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
В Забайкальском крае во время охоты убит начальник УФСИН по региону Евгений Шихов. По предварительным данным, силовика застрелил пьяный егерь в ходе конфликта
Фото: zab.ru
В Забайкальском крае во время охоты убит начальник УФСИН по региону Евгений Шихов. По предварительным данным, силовика застрелил пьяный егерь в ходе конфликта.
В официальном заявлении Следственного комитета по Забайкалью говорится, что на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелил из ружья в двух человек. Оба от полученных ранений скончались.
Телеграм-каналы сообщают, что конфликт возник во время застолья, в ходе которого работник охотничьего угодья выстрелил в генерала и его приятеля.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек». Егерь задержан, с ним проводятся следственные действия.