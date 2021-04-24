Москва ответит на обвинения Праги запретом на ввоз чешских товаров
Российские власти решили ответить Чехии на обвинения в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице экономическими санкциями. Чиновники решили ограничить ввоз чешских товаров в Россию
Российские власти решили ответить Чехии на обвинения в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице экономическими санкциями. Чиновники решили ограничить ввоз чешских товаров в Россию.
Источники «Коммерсанта» сообщили, что санкции могут затронуть любую отрасль, но российские власти будут стараться «не навредить себе».
На ограничение импорта из Чехии чиновники решились, так как одной только высылкой дипломатов зеркально ответить на действия Праги не получится. Ранее в «Трезвой России» в качестве ответной меры предложили запретить ввоз чешского пива.
Напомним, Чехия считает российские спецслужбы виновными в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 российских дипломатов и отказались от сотрудничества с «Росатомом». В знак солидарности с Прагой российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Прибалтики.