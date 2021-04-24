24 апреля 2021, 12:00
Российским ветеранам ко Дню Победы выплатят по 10 тысяч рублей
Напомним, что представители оппозиции неоднократно предлагали назначить ветеранам ВОВ пенсии в размере 200 тысяч рублей, однако депутаты каждый раз отказывались рассматривать этот вопрос
Фото: solreg.ru
Более 30 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) накануне 9 мая получат выплату в размере 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде сообщили, что выплаты предусмотрены президентским указом «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».
В ПФР сообщили, что такие выплаты получат 33,2 тысячи ветеранов, проживающие в России и странах Прибалтики. Выплаты ко Дню Победы начислят вместе с пенсией.
Напомним, что представители оппозиции неоднократно предлагали назначить ветеранам ВОВ пенсии в размере 200 тысяч рублей, однако депутаты каждый раз отказывались рассматривать этот вопрос.