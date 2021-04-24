Миру предсказали новую «опаснейшую» вспышку коронавирусной инфекции
Украинский профессор Александр Кухарчук, работающий в Индии, предсказал миру новую опасную вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты заявил, что первая волна пандемии по сравнению с новой вспышкой покажется «цветочками»
Украинский профессор Александр Кухарчук, работающий в Индии, предсказал миру новую опасную вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты заявил, что первая волна пандемии по сравнению с новой вспышкой покажется «цветочками».
В своем аккаунте в Facebook Александр Кухарчук заявил, что «опаснейшая» вспышка COVID-19 затронет все страны без исключений. Профессор отметил, что в Индии специалисты уже бью тревогу и разрабатывают рекомендации для граждан, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что в Индии к концу апреля резко возросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. В последние дни в стране выявляют более 300 тысяч новых случаев заражения. 23 апреля был установлен рекорд по суточному приросту заболевших – 332 тысячи заразившихся граждан.
Индийские медики сообщают о катастрофической нехватке мест в больницах, а также дефиците кислорода для аппаратов ИВЛ и лекарств. В свою очередь местные СМИ сообщают, что из-за большого числа умерших стали плавиться печи крематориев, так как сжигать тела приходится практически беспрерывно.