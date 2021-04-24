Андрея Метельского могут снять с должности главы московского отделения «Единой России»
Экс-депутата Мосгордумы Андрея Метельского могут снять с должности секретаря столичного отделения «Единой России». Вместо него планируется назначить вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которого СМИ называют человеком Вячеслава Володина
Экс-депутата Мосгордумы Андрея Метельского могут снять с должности секретаря столичного отделения «Единой России». Вместо него планируется назначить вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которого СМИ называют человеком Вячеслава Володина.
Отставка Андрея Метельского может состояться после майских праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которые назначены на конец месяца.
По данным РБК, руководство «Единой России» и мэрия Москвы обсуждают замену Андрея Метельского на Петра Толстого, который официально не состоит в партии власти, но является сопредседателем центрального совета сторонников партии.
Напомним, Андрей Метельский осенью 2019 года проиграл выборы в Мосгордуму кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову, которого поддерживал проект «Умное голосование» Алексея Навального. Незадолго до выборов Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) опубликовал расследование об активах семьи Метельского, в котором рассказывалось о дорогостоящей недвижимости в России и Австрии, записанной на мать и сына единоросса.
Андрея Метельского считают человеком мэра Москвы Сергея Собянина, а Петра Толстого – человеком спикера Госдумы Вячеслава Володина. Российские СМИ неоднократно писали, что между Володиным и Собяниным давно длится аппаратный конфликт, поэтому замену Метельского на Толстого политологи расценивают как попытку спикера Госдумы взять под контроль московское отделение «ЕР».