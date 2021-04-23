23 апреля 2021, 17:36
Латвия, Литва и Эстония вышлют российских дипломатов из солидарности с Чехией
Страны Прибалтики высылают российских дипломатов из солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ранее российских дипломатов в знак солидарности уже выслали Польша и Словакия
Фото: rubaltic.ru
Страны Прибалтики высылают российских дипломатов из солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ранее российских дипломатов в знак солидарности уже выслали Польша и Словакия.
Латвия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ, а Литва и Эстония – по одному дипломату.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что они «не потерпят подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников».
Напомним, что Чехия в качестве санкций за недружественные действия России выслала 18 сотрудников посольства РФ из страны. Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешской дипмиссии.