Редактор DOXA добился отвода следовательницы из-за домогательств
Сотрудницу Следственного комитета Екатерину Жижманову отстранили от работы над делом редактора студенческого издания Doxa Владимира Метелкина, который вместе со своими коллегами проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции
Сотрудницу Следственного комитета Екатерину Жижманову отстранили от работы над делом редактора студенческого издания Doxa Владимира Метелкина, который вместе со своими коллегами проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции.
Ранее Владимир Метелкин просил отозвать следовательницу, которая во время допроса «проявляла личную заинтересованность», называла его «сексуальным героем», постоянно трогала молодого человека и нарушала его личное пространство.
Сегодня сотрудница DOXA Наталья Тышкевич, которая также проходит по данному делу, сообщила «Дождю», что Екатерину Жижманову перевели к ней. При этом Тышкевич также подала заявление об отводе следовательницы.
«Я не имею дело с харассерами, даже если это следователь», - заявила журналистка.
Напомним, что сотрудников редакции DOXA обвинили в призывах к несовершеннолетним участвовать в протестных акциях из-за ролика, в котором говорилось о незаконности отчислений студентов из вузов за участие в митингах. Данный ролик был удален по требованию Роскомнадзора.