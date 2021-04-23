Руководство ВГТРК уволило несколько сотрудников за поддержку оппозиции
Руководство ВГТРК после акций солидарности с Алексеем Навальным провело кадровую чистку. Из государственного медиахолдинга уволили сотрудников, которые были замечены в поддержке оппозиции
Руководство ВГТРК после акций солидарности с Алексеем Навальным провело кадровую чистку. Из государственного медиахолдинга уволили сотрудников, которые были замечены в поддержке оппозиции.
По данным Baza, поводом для увольнения послужило выражение сотрудниками государственного предприятия оппозиционных взглядов, которые выражались в репостах в соцсетях чужих постов в поддержку внесистемной оппозиции и написании комментариев к ним.
За сочувствие оппозиции из ВГТРК уволили в основном операторов и монтажеров. Формально сотрудники ушли «по собственному желанию».
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян одобрила действия коллег из ВГТРК. В своем телеграм-канале она назвала лжецами и подлецами тех, кто «исповедует антигосударственные взгляды и при этом получает зарплату на госканале».