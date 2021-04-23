Генпрокурор Голландии рекомендовал присудить победу экс-акционерам ЮКОСа в судебном споре с Россией
Верховный суд Голландии получил рекомендацию от судебного прокурора оставить в силе арбитражное решение о выплате российскими властями компенсации бывшим акционерам НК ЮКОС в размере 50 млрд долларов
Верховный суд Голландии получил рекомендацию от судебного прокурора оставить в силе арбитражное решение о выплате российскими властями компенсации бывшим акционерам НК ЮКОС в размере 50 млрд долларов.
Накануне генпрокурор при Верховном суде Нидерландов вынес независимое консультативное заключение относительно спора бывших акционеров ЮКОСа, который был признан банкротом. В заключении прокурора говорится, что решение международного третейского суда от 2014 года о выплате экс-акционерам 50 млрд долларов может быть оставлено в силе.
Генпрокурор также счет обоснованными решения арбитражных судов о компенсациях понесенных убытков, принятые в пользу компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (они владели 70% акций ЮКОС). Одновременно с этим прокурор признал необоснованными кассационные жалобы Россиии.
Заключение Генпрокурора при Верховном суде Нидерландов носит для суда лишь рекомендательный характер, однако сокращают шансы российских властей обжаловать решение о выплате компенсации экс-акционерам ЮКОСа за банкротство компании.