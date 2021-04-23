Алексей Навальный прислушался к врачам и объявил о прекращении голодовки
В Instagram Алексея Навального сообщается, что накануне протестных митингов его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а его лечащие врачи получили результаты его анализов. Политик отметил, что это стало возможно только благодаря поддержке граждан
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что прекращает голодовку, которую он объявил более 20 дней назад из-за недопуска к нему врачей.
В Instagram Алексея Навального сообщается, что накануне протестных митингов его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а его лечащие врачи получили результаты его анализов. Политик отметил, что это стало возможно только благодаря поддержке граждан.
«Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: “А можно мне узнать мой диагноз?” и “Могу ли посмотреть собственную медкарту?”», - сообщил Навальный и добавил, что из-за массовых митингов в его поддержку ситуация изменилась.
«Скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», - написал политик.
Лечащие врачи Алексея Навального, ознакомившись с результатами обследования, предложили срочно обезболить его, после чего перевезти в Москву для более постановки ему полноценного диагноза. На базе современной больницы должен быть собран консилиум с привлечением западных специалистов, чтобы назначить пациенту лечение.