Минюст включил «Медузу» и «Первое Антикоррупционное СМИ» в реестр инагентов
Министерство юстиции России включило два российских независимых издания в реестр «иностранных агентов». В этот список попали «Медуза» и «Первое Антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ)
Министерство юстиции России включило два российских независимых издания в реестр «иностранных агентов». В этот список попали «Медуза» и «Первое Антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ).
Главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий сообщил «МБХ медиа», что считает включение издания в реестр «инагентов» ошибкой, поскольку редакцию ничего не связывает с иностранными государствами, кроме домена.
«Если не удалят из реестра, конечно, будем обжаловать, это не соответствует действительности. Нас абсолютно точно ничего не связывает с зарубежьем», - заявил главред.
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко заявила, что редакция будет обжаловать в суде решение Минюста. Она добавила, что их никто об этом не предупреждал, хотя «в 2021 году возможно все».
В реестр «иностранных агентов» внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии.