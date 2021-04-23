Членам ОНК запретили рассказывать о заключенных и делать заявления без согласования с коллегами
Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) запретят делать заявления без согласования с коллегами, а также рассказывать о заключенных без их согласия. Соответствующие правила для правозащитников утвердила Общественная палата
Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) запретят делать заявления без согласования с коллегами, а также рассказывать о заключенных без их согласия. Соответствующие правила для правозащитников утвердила Общественная палата.
Внести изменения в Кодекс этики членов ОНК предложили правозащитники из Татарстана, Приморского края и Хабаровского края.
Новые правила запрещают членам ОНК делать заявления от имени организации, если они не являются уполномоченным на это председателем комиссии. Выступать с заявлениями можно только в том случае, если оно было согласовано с остальными членами комиссии.
Правозащитники отныне обязаны «контролировать свое поведение и не допускать неуважительного отношения к представителям органов государственной власти, администрации мест принудительного содержания и своим коллегам», сообщают «Открытые медиа».
Членам ОНК запрещается разглашать без согласия заключенных информацию о них и не использовать эти сведения для «повышения своей узнаваемости в медиапространстве или извлечения иной выгоды».
Новые требования к членам ОНК были приняты после исключения из комиссии Марины Литвинович, которая регулярно проверяет в местах заключения фигурантов громких дел, в том числе и политических. Литвинович, которая была самым активным членом ОНК, обвинили в «нарушении Кодекса этики».