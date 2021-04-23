23 апреля 2021, 13:59
Индия поставила мировой рекорд по количеству заражений COVID-19 в сутки
Министерство здравоохранения Индии сообщило о взрывном росте заболеваемости коронавирусом. Несколько дней подряд в стране выявляют более 300 тысяч новых случаев заражения, что является мировым рекордом
Фото: almaty.tv
Министерство здравоохранения Индии сообщило о взрывном росте заболеваемости коронавирусом. Несколько дней подряд в стране выявляют более 300 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что является мировым рекордом.
В индийском Минздраве также сообщили, что за последние сутки в результате вызванных коронавирусом осложнений скончались более двух тысяч человек, сообщает Znak.com.
Медицинские работники в свою очередь сообщают о нехватке мест в больницах, а также дефиците кислорода и лекарств.
Всего с начала пандемии в Индии было выявлено 16,2 млн случае заражения коронавирусной инфекцией. Из них скончались более 186 тысяч человек.