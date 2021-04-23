23 апреля 2021, 13:36
Президент Владимир Путин объявил выходные дни с 1 по 11 мая
Президент Владимир Путин объявил о длительных майских каникулах. В соответствии с указом главы государства, дни между праздниками по случаю Дня труда и Дня Победы будут выходными
Фото: afanasy.biz
Президент Владимир Путин объявил о длительных майских каникулах. В соответствии с указом главы государства, дни между праздниками по случаю Дня труда и Дня Победы будут выходными.
Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.
По данным РИА Новости, с предложением продлить майские праздники выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач страны объяснила свою инициативу тем, что ситуация с коронавирусом в стране может осложниться.