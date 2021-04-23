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Происшествия
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23 апреля 2021, 13:24

В Подмосковье автомобиль Aurus Arsenal из кортежа премьер-министра протаранил пять машин

В Московской области в районе деревни Жуковка на Рублево-Успенском шоссе произошла крупная авария с участием автомобиля Aurus Arsenal со спецсигналами

В Подмосковье автомобиль Aurus Arsenal из кортежа премьер-министра протаранил пять машин
Фото: Вести.ру

В Московской области в районе деревни Жуковка на Рублево-Успенском шоссе произошла крупная авария с участием автомобиля Aurus Arsenal со спецсигналами.

Telegram-канал Mash сообщает, что Aurus протаранил пять автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадала женщина. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что пострадавших в результате происшествия нет.

Издание Life в свою очередь сообщает, что попавший в аварию Aurus Arsenal входит в кортеж главы правительства Михаила Мишустина. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с другими участниками дорожного движения. Премьер-министр находился в другой машине из кортежа.

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