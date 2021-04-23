Глава Мосгосстройнадзора скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом
Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Олег Антосенко скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Чиновнику было 62 года
Фото: tekstilschiky.mos.ru
Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Олег Антосенко скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Чиновнику было 62 года.
Источник «Интерфакса» сообщает, что Олег Антосенко тяжело болел COVID-19. В последнее время он находился за пределами Москвы.
В мэрии Москвы кончину главы Мосгосстройнадзор пока не прокомментировали.
Олег Антосенко был назначен на должность руководителя комитета государственного строительного надзора города Москвы в 2014 году.