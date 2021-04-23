Россия выслала из страны пятерых сотрудников посольства Польши
Российские власти объявили персонами нон грата пятерых польских дипломатов. Таким образом Москва ответила на недавнюю высылку сотрудников посольства России в Польше, которая была осуществлена «в знак солидарности» с Чехией
Российские власти объявили персонами нон грата пятерых польских дипломатов. Таким образом Москва ответила на недавнюю высылку сотрудников посольства России в Польше, которая была осуществлена «в знак солидарности» с Чехией.
В заявлении МИД РФ говорится, что пятеро сотрудников польской дипмиссии должны покинуть Россию до 15 мая, сообщает РИА Новости.
Российские власти обвинили Варшаву в реализации курса на разрушение отношений между странами, припомнив полякам «позорную войну с советскими памятниками», продление антироссийских санкций и попытки фальсифицировать историю.
Ранее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата в знак солидарности с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к организации взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали 18 российских дипломатов, а Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.
Российских дипломатов из солидарности с Чехией также выслали власти Словакии.