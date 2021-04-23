Структура миллиардера Алексея Мордашова претендует на 9,9 млн рублей из бюджета для съемок фильма о прокуратуре
Культурно-просветительская ассоциация «Орден», соучредителем которой является миллиардер и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, планирует снять фильм о прокуратуре. В связи с этим организация подала заявку на получение 9,9 млн рублей от Фонда президентских грантов
Культурно-просветительская ассоциация «Орден», соучредителем которой является миллиардер и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, планирует снять фильм о прокуратуре. В связи с этим организация подала заявку на получение 9,9 млн рублей от Фонда президентских грантов.
В списке соучредителей «Ордена» помимо Алексея Мордашова (состояние по данным Forbes оценивается в 2901 млрд долларов) значатся глава совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых (1,3 млрд доларов) и член совета директоров ОМК Евгений Шевелев (500 млн долларов). Однако в заявке «Ордена» на получение президентского гранта указывается, что финансирование съемок фильма о прокуратуре со стороны самой ассоциации, не предусмотрено, сообщают «Открытые медиа».
«Орден» планирует снять три документальных фильма о работе прокуратуры и показать их на одном из федеральных каналов. Первые два фильма расскажут историю создания ведомства, начиная с 1772 года. Третий и заключительный фильм серии о прокуратуре будет посвящен поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину.
В заявке на получение гранта представители «Ордена» указали, что данный проект направлен на повышение правовой культуры общества, «уважения к праву, преодоление правового нигилизма, укрепление доверия к органам государственной власти, прокуратуре, судам и другим правоохранительным органам».