Академика Ефима Хазанова признали организатором протестной акции из-за репоста в соцсетях
Академика Российской академии наук (РАН) Ефима Хазанова признали организатором несогласованного митинга солидарности с Алексеем Навальным, который состоялся 21 апреля. Нижегородский суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей
Академика Российской академии наук (РАН) Ефима Хазанова признали организатором несогласованного митинга солидарности с Алексеем Навальным, который состоялся 21 апреля. Нижегородский суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
Полиция и суд сочли академика Хазанова организатором митинга из-за того, что он репостнул в соцсети сообщение о готовящейся протестной акции с требованием допустить в колонию к Навальному врачей, сообщает «Радио Сободы».
Обладателя государственной премии Ефима Хазанова задержали в его рабочем кабинете прямо во время общего собрания РАН.
Ранее за организацию протестного митинга с помощью интернета на 10 суток арестовали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Суд при этом проигнорировал тот факт, что Ярмыш уже больше двух месяцев находится под домашним арестом по «санитарному» делу, по условиям которого ей запрещено пользоваться интернетом.