Российские банки передали коллекторам рекордный объем долгов граждан для взыскания
Российские банки в период пандемии коронавируса передали коллекторским агентствам рекордный объем долгов граждан за последние 7 лет, который составил 582 млрд рублей
Российские банки в период пандемии коронавируса передали коллекторским агентствам рекордный объем долгов граждан за последние 7 лет, который составил 582 млрд рублей.
По сравнению с доковидным 2019 годом объем долгов физлиц, переданных коллекторам, вырос на 4,9%, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Просроченные долги россиян в пандемию выросли из-за введения ограничений на работу предприятий, из-за чего бизнесу пришлось увольнять сотрудников, а в некоторых случаях и полностью закрываться.
Глава коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа в свою очередь отметил, что на просрочку в основном вышли те, чье финансовое положение и до кризиса, вызванного пандемией, было не очень устойчивым.
Реальный объем просроченных долгов россиян может быть больше, поскольку с частью долга банки пока работают самостоятельно. Однако к услугам коллекторов они могут прибегнуть, если просрочка составит более 180 дней.