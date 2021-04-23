Организаторы ММКФ сняли с показа короткометражную гей-драму «Фанаты»
Короткометражных фильм «Фанаты» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые нападают на гомосексуалистов, но при этом сами состоят в интимных отношениях друг с другом
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) снял с показа короткометражную гей-драму «Фанаты» режиссера Севы Галкина.
Режиссер рассказал «Открытым медиа», что подал заявку на ММКФ «ради хохмы», однако к его большому удивлению короткометражку включили в программу. Позже с Галкиным связался представитель кинофестиваля, занимавшийся отбором российских короткометражек, и сообщил о снятии картины с показа. Вероятнее всего, такое решение было принято в рамках «антигейского» закона.
Короткометражных фильм «Фанаты» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые нападают на гомосексуалистов, но при этом сами состоят в интимных отношениях друг с другом. Картина основана на реальной истории двух болельщиков «Спартака» и ЦСКА, которых в 2018 году приговорили к 15 и 17 годам колонии за убийство.
Сева Галкин отметил, что его короткометражку могли снять как за демонстрацию однополых отношений, так и за пропаганду, которая фоном идет по телевизору в фильме.