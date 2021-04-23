ГИБДД предложила расширить перечень технических неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля
Госавтоинспекция России планирует расширить перечень технических неисправностей транспортных средств, при которых запрещается их эксплуатация. Фактически инспекторы получат право штрафовать водителей по новым основаниям
Госавтоинспекция России планирует расширить перечень технических неисправностей транспортных средств, при которых запрещается их эксплуатация. Фактически инспекторы получат право штрафовать водителей по новым основаниям.
По новым правилам, автомобилисты могут заработать штраф за использование шипованной резины в летнее время, за наличие защитных пленок на стеклах фар, а также поврежденный бампер. Также нарушением станет отсутствие противосолнечных козырько и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера и другое.
Наказания для нарушителей будут разниться от штрафа в размере 500 рублей до лишения водительских прав, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что с 1 июня 2021 года сотрудники ГИБДД будут штрафовать водителей за использование зимней резины летом и летней резины – зимой. Штраф оставит 500 рублей.