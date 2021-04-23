Жительница США скончалась в результате образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson & Johnson
В США зафиксирован еще один случай смерти человека после вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson. Сейчас эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) проводят расследование по данному факту
В США зафиксирован еще один случай смерти человека после вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson. Сейчас эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) проводят расследование по данному факту.
В ЦКПЗ сообщили, что после прививки вакциной Johnson & Johnson скончалась 50-летняя женщина. Препарат ей ввели еще в начале апреля.
По предварительным данным, женщина скончалась в результате образования тромбов в течение двух недель после вакцинации. Пока связь между прививкой и возникновением тромбоза не доказана.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сообщает о шести случаях тяжелых форм тромбоза у граждан, привитых против COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson. Всего было введено 6,8 млн доз.
Напомним, что ранее европейские власти сообщали о нескольких случаях возникновения тромбоза после вакцинации препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. В этой связи несколько стран Европы приостановили вакцинацию населения этим препаратом, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать прививать граждан против коронавируса этой вакциной.