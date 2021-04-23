23 апреля 2021, 07:35
МОК запретил участникам Олимпиады преклонять колени в поддержку движения Black Lives Matter
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил участникам летних Олимпийских игр в Токио преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM)
Фото: ИА "Центр спортивной информации"
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил участникам летних Олимпийских игр в Токио преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM). Отметим, что такие акции, например, практикуют футбольные клубы перед началом матчей.
МОК ссылается на 50-е правило Олимпийской хартии, которая не допускает на олимпийских объектах и площадках демонстрации, а также политическую, религиозную, расовую пропаганду, сообщает EADaily.
Если участники олимпийских игр нарушат этот запрет, то МОК оставляет за собой право применить к ним санкции.
Напомним, что движение солидарности Black Lives Matter получило широкое распространение после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания.