Правительство одобрило законопроект о «золотых визах» для иностранцев в обмен на инвестиции
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что кабмин поддержал законопроект о «золотых визах», а в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Государственной думы. Выдавать ВНЖ иностранным инвесторам планируется уже в 2022 году
Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых визах» для иностранцев. Речь идет о программе предоставления российского гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции, которая уже несколько лет действует в разных странах, например, на Кипре и Мальте.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил ТАСС, что кабмин поддержал законопроект о «золотых визах», а в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Государственной думы. Выдавать ВНЖ иностранным инвесторам планируется уже в 2022 году.
Минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в России составит 30 млн рублей. Получить «золотую визу» иностранцы смогут и путем покупки недвижимости в России стоимостью не менее 30 млн рублей.