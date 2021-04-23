Редактор студенческого издания DOXA пожаловался на сексуальные домогательства следовательницы
Редактор студенческого издания DOXA Владимир Метелкин, который проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, потребовал отвода следователя Екатерины Жижмановой
Редактор студенческого издания DOXA Владимир Метелкин, который проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, потребовал отвода следователя Екатерины Жижмановой. Журналист рассказал, что во время допроса она оказывала на него давление, «демонстрируя личную заинтересованность».
Владимир Метелкин рассказал, что следовательница изучила его аккаунт в соцсети Instagram и заявила, что на фото он выглядит «сексуальным героем». Кроме того, Жижманова постоянно трогала его и нарушала личные границы. Редактор DOXA добавил, что его слова в адрес следовательницы может подтвердить его адвокат.
В Следственном комитете требование журналиста об отводе следовательницы пока не прокомментировали.
Напомним, что журналисты DOXA Владимир Метелкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич стали фигурантами уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в протесты из-за публикации видеоролика о недопустимости отчисления студентов из вузов за участи в митингах. Ролик ранее был удален по требованию Роскомнадзора. Суд запретил сотрудникам редакции выходить из дома и пользоваться средствами связи в течение двух месяцев.