ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке строительства жилья
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела в резком росте стоимости строительства жилья признаки картельного сговора между несколькими организациями
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела в резком росте стоимости строительства жилья признаки картельного сговора между несколькими организациями.
Антимонопольщики проверили деятельность ряда компаний из-за повышения цен на металлопрокат, включая арматуру, листовой и фасонный металл и трубы, в четвертом квартале 2020 года. Поводом для проверки стали обращения в ведомство по факту возможного роста стоимости строительства жилья в связи с подорожанием строительных материалов.
В ходе проверки сотрудники ФАС выявили признаки картельного сговора между АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр»1, ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО Металлоторговая компания «КРАСО».
В отношении указанных компаний антимонопольная служба возбудила дело по фату нарушения закона о конкуренции.
Антимонопольное расследование на рынке строительства жилья проводилось, в том числе, по поручению президента Владимира Путина, который попросил профильные ведомства выяснить причины роста цен на недвижимость. По данным главы государства, в некоторых регионах рост составил 30%.