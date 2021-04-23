Российские экономисты потребовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных
Ведущие российские экономисты, в том числе работающие за границей, обратились к властям с требованием освободить из колонии Алексея Навального и других политзаключенных. Авторы обращения отметили, что политические репрессии дорого обойдутся российской экономике
Ведущие российские экономисты, в том числе работающие за границей, обратились к властям с требованием освободить из колонии Алексея Навального и других политзаключенных. Авторы обращения отметили, что политические репрессии дорого обойдутся российской экономике.
Обращение к властям по поводу уголовного преследования критиков режима подписали Сергей Гуриев, Константин Сонин и другие ведущие экономисты страны. Текст заявления опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Экономисты заявили, что политические репрессии, отсутствие сменяемости власти и политической конкуренции уже привели к катастрофическим последствиям для российской экономики и дорого обойдутся ей и в ближайшие годы. Отсутствие политической конкуренции привело к монополизации многих сфер, что негативно казалось на экономике. В 2010 года в России отсутствовал экономический рост, а в 2020-х годах ситуация еще больше ухудшится.
Авторы обращения призывают провести кардинальную реформу правоохранительной и судебной систем, прекратить уголовное преследование предпринимателей с целью отъема их бизнеса, освободить политзаключенных и допустить независимых кандидатов на выборы.