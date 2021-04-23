Московские чиновники в день протестной акции заказали раскладушки и одеяла для эвакуационных пунктов
Мэрия Москвы в день проведения акций солидарности с Алексеем Навальным разместила на портале госзакупок заказ на поставку раскладушек и постельного белья для эвакуационных пунктов. Стоимость госконтракта составляет 1,86 млн ₽
Мэрия Москвы в день проведения акций солидарности с Алексеем Навальным разместила на портале госзакупок заказ на поставку раскладушек и постельного белья для эвакуационных пунктов. Стоимость госконтракта, размещенного дирекцией жилищно-коммунального хозяйства, составляет 1,86 млн рублей.
В тендерной документации отмечается, что белье и раскладушки нужны с целью обеспечения мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы, в том числе для оснащения «сборных эвакуационных пунктов» и «проведения мероприятий по гражданской обороне».
Подрядчик должен поставить 272 комплекта стеганых одеял, подушек и постельного белья за 544 тысяч рублей. 1,3 млн рублей чиновники выделили на закупку 472 раскладушек (для управ Солнцево и Можайского района).
Сотрудники управы района Солнцево по поводу закупки одеял и раскладушек заявили «Открытым медиа», что любой город и район «должен быть готов к тому, что что-то может случиться».